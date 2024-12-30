С новым счастьем: Ани Лорак в 2025 году планирует выйти замуж и стать мамой

А также обзавестись новой недвижимостью.

Певица Ани Лорак в 2025 году планирует снова выйти замуж и родить ребенка. Об этом пишет издание 7Дней.ru.

Несколько месяцев назад исполнительница заявила о своей помолвке с испанцем Исааком Виджраку, который работает инструктором по йоге. Как рассказала артистка, любимый сделал ей предложение в день ее 46-летия, но со свадьбой решили подождать до нового года, чтобы не утонуть в слишком большом объеме работы.

Ани Лорак рассказала, что хочет провести памятный день на берегу моря в кругу самых близких членов семьи и друзей. А после свадьбы она мечтает вновь стать мамой, в шутку отмечая, что готова хоть к десяти детям.

Помимо дел семейных, в планах у певицы и покупка новой недвижимости, главным критерием которой она считает большую гардеробную, в которой артистка сможет расположить свою несметную коллекцию нарядов и украшений.

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