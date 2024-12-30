Семеро подростков пострадали в результате взрыва бомбы в ЛНР

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 42 0

Семеро подростков пострадали при взрыве неустановленного устройства в ЛНР

Семеро подростков пострадали при взрыве неустановленного устройства в ЛНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

О происшествии в Лисичанске сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Семеро несовершеннолетних жителей города Лисичанска Луганской народной республики (ЛНР) пострадали от детонации неустановленного взрывного устройства. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Леонид Пасечник.

«Из-за подлых террористических действий врага на прифронтовых территориях республики продолжают страдать живущие там люди. Сегодня в Лисичанске произошла очередная трагедия: семеро подростков в районе завода „Стекольный“ получили минно-взрывные травмы», — уточнил он.

По словам Леонида Пасечника, трое пострадавших госпитализировали в Луганскую республиканскую больницу, еще четверо — в другие региональные медучреждения. Врачи оказывают подросткам всю необходимую помощь, об их состоянии главе ЛНР постоянно докладывает министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.

Пасечник также подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле, точные подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее, писал 5-tv.ru, представители Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения Новооленовки в Донецкой народной республике (ДНР).

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:45
«Пока не успеваю»: актер Панфилов не находит времени на общение с детьми
0:20
Четыре человека пострадали в результате ДТП на западе Москвы
23:55
«Это его последний отпуск»: Ди Каприо поплатился за отпуск с юной красоткой
23:30
Семеро подростков пострадали в результате взрыва бомбы в ЛНР
23:05
Результаты расследования крушения самолета AZAL в Актау представят через 30 дней
22:42
Будьте бдительны: врач рассказала кому ни в коем случае нельзя есть ананасы

Сейчас читают

SHAMAN встретился с юной поклонницей из ЛНР в рамках акции «Елка желаний»
Россия вернула 150 своих военнослужащих в рамках обмена пленными с Украиной
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год