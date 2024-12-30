Семеро подростков пострадали в результате взрыва бомбы в ЛНР

О происшествии в Лисичанске сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Семеро несовершеннолетних жителей города Лисичанска Луганской народной республики (ЛНР) пострадали от детонации неустановленного взрывного устройства. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Леонид Пасечник.

«Из-за подлых террористических действий врага на прифронтовых территориях республики продолжают страдать живущие там люди. Сегодня в Лисичанске произошла очередная трагедия: семеро подростков в районе завода „Стекольный“ получили минно-взрывные травмы», — уточнил он.

По словам Леонида Пасечника, трое пострадавших госпитализировали в Луганскую республиканскую больницу, еще четверо — в другие региональные медучреждения. Врачи оказывают подросткам всю необходимую помощь, об их состоянии главе ЛНР постоянно докладывает министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.

Пасечник также подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле, точные подробности произошедшего устанавливаются.

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