Зеленский уволил нескольких высокопоставленных чиновников

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 25 0

Причины отставки государственных деятелей пока не известны.

Зеленский уволил нескольких высокопоставленных чиновников

Фото: www.globallookpress.com/President Of Ukraine

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Президент* Украины Владимир Зеленский уволил ряд государственных деятелей. Речь идет, в том числе, о руководителях областных администраций. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы киевского режима.

Сообщается, что были уволены Руслан Кравченко, руководитель Киевской областной госадминистрации, и Филипп Пронин, занимавший пост главы Полтавской областной госадминистрации. Также в отставку отправлен замруководителя президентского офиса Роман Машовец. Этот пост он занимал более четырех лет.

О причинах увольнений в указе не говорится.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ не убирают тела погибших с поля боя из-за нехватки времени. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети. По его словам, все, что творит киевский режим — настоящая трагедия. Ведь несмотря на многочисленные потери, о мире там даже и не заикаются. Продолжают лишь думать о финансовой и военной помощи Запада, а также снижении призывного возраста до 18 лет.

* — пятилетний срок президентских полномочий Владимир Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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