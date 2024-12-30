Суровая правда: ВСУ не убирают тела погибших с поля боя из-за нехватки времени

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Журналист Боуз: ВСУ не хватает времени на уборку тел погибших

Ирландский журналист Боуз: ВСУ не хватает времени, чтобы убирать тела погибших

Фото: www.globallookpress.com/Madeleine Kelly

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Но вместо того, чтобы начать мирные переговоры, в Киеве думают о снижении призывного возраста.

Боевики ВСУ гибнут на поле боя такими темпами, что их тела не успевают убирать. Они остаются лежать на месте смерти долгое время. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети.

«Высокопоставленные украинские офицеры Украины наконец признают, что у них нет времени убирать мертвых с поля боя, поскольку неудержимое наступление России продолжается на всех направлениях», — признался он.

По словам журналиста, все, что творит киевский режим — настоящая трагедия президента* Украины Владимира Зеленского. Ведь несмотря на многочисленные потери, о мире там даже и не заикаются. Продолжают лишь думать о финансовой и военной помощи Запада, а также снижении призывного возраста до 18 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Украина пытается лишить Европу российского газа.

* — пятилетний срок президентских полномочий Владимир Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Тема:
Спецоперация
29 дек
«От меня ничего не ожидают»: переживший инсульт Малежик выпустил песню о СВО
29 дек
Российские силы освободили населенный пункт Новотроицкое в ДНР
29 дек
Фактор «Орешника»: новое супероружие РФ внесло коррективы в международную повестку
29 дек
Триколор в зоне СВО: российские войска отогнали ВСУ на 50 километров от столицы Донбасса
29 дек
«Народный фронт» передал более 100 автомобилей в зону СВО
28 дек
Десантники захватили опорный пункт ВСУ в заброшенном доме в Курской области
28 дек
Школьники Курской области поздравили бойцов Северной группировки с Новым годом
28 дек
Артиллеристы РФ уничтожили технику и живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
28 дек
«Тюльпан» наносит огневые удары по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
27 дек
Российские военные освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР
-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:37
Не сладко придется: что ждет детей, родившихся после 2025 года
3:15
Женщина чуть не откусила нос молодой девушкe из-за нерусского курьера
2:53
Суровая правда: ВСУ не убирают тела погибших с поля боя из-за нехватки времени
2:31
Друзья призывают Бейонсе развестись с Джей Зи
2:09
Дети вместо карьеры: Клаудия Шифер рассказала о тяжелом выборе
1:47
Пациентке клиники в Петербурге удалили сразу три опухоли

Сейчас читают

«Дома с мамой»: Анита Цой рассказала о планах на празднование Нового года
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Как «облегчить» традиционные новогодние блюда, чтобы не набрать лишний вес

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год