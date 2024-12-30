Но вместо того, чтобы начать мирные переговоры, в Киеве думают о снижении призывного возраста.

Боевики ВСУ гибнут на поле боя такими темпами, что их тела не успевают убирать. Они остаются лежать на месте смерти долгое время. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети.

«Высокопоставленные украинские офицеры Украины наконец признают, что у них нет времени убирать мертвых с поля боя, поскольку неудержимое наступление России продолжается на всех направлениях», — признался он.

По словам журналиста, все, что творит киевский режим — настоящая трагедия президента* Украины Владимира Зеленского. Ведь несмотря на многочисленные потери, о мире там даже и не заикаются. Продолжают лишь думать о финансовой и военной помощи Запада, а также снижении призывного возраста до 18 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Украина пытается лишить Европу российского газа.

* — пятилетний срок президентских полномочий Владимир Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.