Анадырь готовится к мощному шторму под Новый год

В Анадыре объявлено штормовое предупреждение. Соответствующее заявление появилось на портале Главного управления МЧС РФ по Чукотскому АО.

«По данным Чукотского УГМС с 07:45 (местное время. — Прим. ред.) 31 декабря 2024 года в городе Анадырь ожидается опасное явление погоды очень сильный восточный ветер порывами 35-40 м/с с метелью. Явление сохранится в течение 12 часов. Берегите себя, не заставляйте волноваться ваших друзей и близких!» — говорится в сообщении.

МЧС предупреждает водителей быть внимательнее на дорогах из-за повышенной вероятности ДТП. Ведомство также рекомендует не оставлять без присмотра детей, при сильном ветре стараться не приближаться к ветхим конструкциям, а также без особой надобности не покидать пределы населенных пунктов.

Ранее 5-tv.ru писал, что пирс с людьми рухнул в океан во время шторма в Калифорнии. Позднее стало ясно, что отколовшаяся пристань Санта-Крус была закрыта на время ремонта, а люди, которым не повезло свалиться в воду, был инженерами, работавшими на месте.