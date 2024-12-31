Анадырь готовится к мощному шторму под Новый год
Синоптики прогнозируют сильную метель с порывами ветра до 40 метров в секунду.
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
В Анадыре объявлено штормовое предупреждение. Соответствующее заявление появилось на портале Главного управления МЧС РФ по Чукотскому АО.
«По данным Чукотского УГМС с 07:45 (местное время. — Прим. ред.) 31 декабря 2024 года в городе Анадырь ожидается опасное явление погоды очень сильный восточный ветер порывами 35-40 м/с с метелью. Явление сохранится в течение 12 часов. Берегите себя, не заставляйте волноваться ваших друзей и близких!» — говорится в сообщении.
МЧС предупреждает водителей быть внимательнее на дорогах из-за повышенной вероятности ДТП. Ведомство также рекомендует не оставлять без присмотра детей, при сильном ветре стараться не приближаться к ветхим конструкциям, а также без особой надобности не покидать пределы населенных пунктов.
Ранее 5-tv.ru писал, что пирс с людьми рухнул в океан во время шторма в Калифорнии. Позднее стало ясно, что отколовшаяся пристань Санта-Крус была закрыта на время ремонта, а люди, которым не повезло свалиться в воду, был инженерами, работавшими на месте.
- 28 дек
- Вильфанд пообещал теплый январь на большей части России
- 27 дек
- «Небольшой снег»: погода в новогоднюю ночь порадует москвичей
- 27 дек
- «Погодка огонь»: сугробы на Сахалине выросли до 80 сантиметров
- 23 дек
- В Москве спрогнозировали потепление и гололедицу
- 20 дек
- Идем гулять: какой будет погода в новогоднюю ночь в Петербурге
- 19 дек
- Плюс на минус: переменчивая погода придет в Москву
- 18 дек
- Последняя в этом году: когда ждать магнитных бурь
- 18 дек
- Оползни, пробки и разрушенные дома: тропические ливни устроили в Сочи настоящий хаос
- 18 дек
- Чуть не утопили машины: в Сочи борются с потопом
- 16 дек
- Месячная норма: новый циклон «накормит» петербуржцев обильными снегопадами
85%
1.15 106.10
0.15
Нашли ошибку?