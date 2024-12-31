Шагает по стране: кто первым и последним встретит новый 2025 год в России

Из-за географических особенностей праздник в стране наступает 11 раз.

Пока жители центральных регионов России стругают салаты и бегут докупать крабовые палочки, на Камчатку и Чукотку уже спешит новый 2025 год. Там он настанет в 15:00 по московскому времени.

Россия — уникальна во многих смыслах. Вот и Новый год в стране встречают по-особенному. Аж 11 раз! Это единственная страна в мире, где Новый год начинают отмечать на девять часов раньше и на час позже, чем в столице. Можно сказать, что у жителей России существует возможность заглянуть в будущее и прошлое, а машина времени есть у каждого — телевизор да пульт. Настоящее волшебство!

Совершим праздничное путешествие и узнаем, в какой последовательности наступает Новый год в России. Подробности читайте в материале 5-tv.ru.

Впереди всех

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Первыми в России новый год встречают самые восточные земли страны. Начнем с острова Ратманова или Большого Диомида в Беринговом проливе. Постоянных жителей там нет — лишь работники метеостанции и пограничники. Поэтому смело говорим, что именно им выпадает честь первыми встретиться с Новым годом лицом к лицу — на девять часов раньше, чем это сделают жители центральных регионов страны.

Кстати, совсем рядом с Большим Диомидом пролегает условная линия перемены дат. А в нескольких километрах расположен американский остров Крузенштерна. Так вот туда Новый год дойдет только через день.

Вместе с пограничниками и работниками метеостанций острова Ратманова праздник встречают жители Чукотского автономного округа, а также Камчатского края. Стоит отметить и еще одну деталь. Так как Россия не просто большая, а населенная представителями самых разных наций, то и традиций — намеренно. Например, у жителей Чукотки есть свой Новый год. Он называется Пэгытти. А отмечают праздник в самую длинную ночь года — 22 декабря.

Эх раз, да еще 17 раз!

В 16:00 по Москве к празднику присоединяются жители Курильских островов, Сахалинской и Магаданской областей.

В Хабаровский край, Приморье и Еврейскую автономную область новый год приходит в 17:00 по московскому времени. А спустя час праздник встречают жители востока Якутии, Амурской области и Забайкальского края.

Интересный факт: Новый год на Дальнем Востоке отмечают 17 раз! Как так вышло? А все по той же причине — на этих российских землях проживают самые разные и удивительные нации со своими традициями. В Якутии, например, и Дед Мороз особенный — дух холода Чысхаан. Он одет в синюю шубу и шапку с высокими рогами — получеловек-полубык.

Сибирь на очереди

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Пока в Центральной России в 19:00 приступают собирать столы, торжества вовсю уже проходят в Бурятии и Иркутской области. Ежегодно тысячи туристов приезжают туда в зимние праздники, чтобы встретить Новый год на берегу одного из самых удивительных озер мира — Байкала.

В республиках Тыва и Хакасия, Красноярском и Алтайском краях, Томской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Республике Алтай отмечать начинают в 20:00 по столичному времени. Следующие на очереди — жители Омской области. К ним Новый год приходит в 21:00 по Москве.

Урал и Поволжье, ваш час

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Сибирь охотно передает эстафету Уралу и Поволжью. Поэтому уже в 22:00 по Москве загадывают желание и поднимают бокалы шампанского за Новый год жители Челябинской, Свердловской, Тюменской, Оренбургской, Курганской областей, а также Пермского края и Башкортостана. В то же время уже провожают старый год в Самарской, Саратовской, Ульяновской, Астраханской областях и в Удмуртии. Они встречают праздник на час раньше Центральных регионов.

И столица дождалась

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И вот в полночь на Красной площади в Москве вовсю бьют куранты — на часах 00:00. Это значит, что настала очередь отметить Новый год жителям столицы. Вместе с ними праздник встречают и загадывают желания в еще 18 субъектах страны, в том числе Ленинградской области. Кстати, традиционных городских салютов в Москве и Санкт-Петербурге в этом году не будет.

Последними за праздничные столы садятся жители самого западного региона страны. Калининградская область отмечает Новый год на час позже столицы.

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