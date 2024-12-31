Три пары в день: как носить обувь, чтобы не болела спина

Многие не усматривают связи между обувью и болями в спине. Однако она есть, причем самая прямая.

Постоянное ношение неудобной, причиняющей дискомфорт обуви приводит к болям в спине. Об этом предупредил реабилитолог Владимир Бондаренко. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru он порекомендовал не только предпочитать для повседневной носки удобную обувь, но и менять ее трижды в день. Это поможет сохранить здоровой поясницу.

К самой неудобной разновидности обуви специалист отнес офисную — на каблуках и с узкими носами. Стопа в ней работает неполноценно, что сразу отзовется болью в спине.

Правильным выбором, по словам Бондаренко, станет обувь с мягкой подошвой и мягким верхним покрытием.

«Обязательно выбирайте себе обувь не красивую, которая сделана из клеенки и блестит, и где у нас потеет нога и начинают сжиматься пальцы, а обувь из нескольких композитов. Это могут быть как искусственные, так и натуральные материалы», — посоветовал эксперт.

Очень важен и уход за обувью. Ее нужно не только мыть и просушивать, но и давать отдыхать. Поэтому, если есть возможность, в течение дня нужно использовать три разных пары обуви, отметил Бондаренко.

«На работу идете в кроссовках, в офисе ходите в туфлях или рабочей обуви, а вечером надеваете третью пару — кроссовки или туфли — и в ней гуляете», — пояснил специалист.

Тем, кто носит летом босоножки, Бондаренко посоветовал выбирать модели с хлястиком сзади, по типу сандалий, а не шлепанцы. Дело в том, что при ношении шлепанцев человек начинает интуитивно поджимать пальцы, чтобы обувь не слетела с ноги. Это также приводит к неправильной работе стопы и, как следствие, болям в спине, пояснил реабилитолог.

Ранее Владимир Бондаренко рассказал читателям 5-tv.ru, как предохранить от болей поясницу и шею во время путешествий.