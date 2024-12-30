МИД РФ: организаторы атаки на больницу в Алешках понесут неотвратимое наказание

В результате террористического нападения погиб заместитель главного врача медучреждения, а сам главврач тяжело ранен.
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Организаторы атаки беспилотников на здание больницы в городе Алешки Херсонской области, в результате которой погиб заместитель главврача, понесут неотвратимое наказание. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевского режима понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом», — говорится в ее заявлении на сайте министерства.
Дипломат назвала атаку на больницу циничным и кровавым преступлением. По словам Захаровой, обстрелы российских населенных пунктов и убийства мирных гражданских лиц свидетельствуют об агонии неонацистского киевского режима.
Представитель МИД РФ призвала правительства иностранных государств и профильные международные организации решительно осудить теракт украинских боевиков в Херсонской области и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, стоящих за этим преступлением.
Ранее в этот день украинские боевики атаковали дронами больницу в Херсонской области. В результате этого погиб заместитель главного врача Василий Борисов, а сам главврач Владимир Харлан был тяжело ранен.
Это уже второе покушение на Харлана. В сентябре этого года украинские боевики нанесли удар по его автомобилю. Тогда погибла жена врача, а он сам и его водитель получили ранения.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что за медиком следили целенаправленно. Харлан хорошо известен местным жителям и пользуется их уважением за преданность работе и бесстрашие, с которым выезжает во все населенные пункты, где требуется его помощь. Автомобиль врача также знают во всей области.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики ударили по пункту выдачи гумпомощи в Алешках, убив трех человек.
- 30 дек
- Сорвано более 160 террористических атак в ДНР
- 28 дек
- Над Ростовской областью отразили масштабную атаку беспилотников ВСУ
- 28 дек
- Двое ранены в результате атаки дронов ВСУ в Белгородской области
- 27 дек
- Три мирных жителя были ранены в результате атаки дронов в Белгородской области
- 27 дек
- Над Тульской областью сбиты беспилотники ВСУ
- 26 дек
- Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских дронов над регионами РФ
- 25 дек
- Глава Северной Осетии-Алании назвал падение обломков БПЛА причиной взрыва в ТЦ
- 22 дек
- Атака ВСУ на Брянскую область привела к гибели мирной жительницы
- 22 дек
- За ночь над регионами России уничтожили 42 дрона ВСУ
- 21 дек
- Момент удара дрона ВСУ по элитному ЖК в Казани попал на видео
Читайте также
85%
1.15 106.10
0.15
Нашли ошибку?