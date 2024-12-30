МИД РФ: организаторы атаки на больницу в Алешках понесут неотвратимое наказание

Организаторы атаки беспилотников на здание больницы в городе Алешки Херсонской области, в результате которой погиб заместитель главврача, понесут неотвратимое наказание. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевского режима понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом», — говорится в ее заявлении на сайте министерства.

Дипломат назвала атаку на больницу циничным и кровавым преступлением. По словам Захаровой, обстрелы российских населенных пунктов и убийства мирных гражданских лиц свидетельствуют об агонии неонацистского киевского режима.

Представитель МИД РФ призвала правительства иностранных государств и профильные международные организации решительно осудить теракт украинских боевиков в Херсонской области и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, стоящих за этим преступлением.

Ранее в этот день украинские боевики атаковали дронами больницу в Херсонской области. В результате этого погиб заместитель главного врача Василий Борисов, а сам главврач Владимир Харлан был тяжело ранен.

Это уже второе покушение на Харлана. В сентябре этого года украинские боевики нанесли удар по его автомобилю. Тогда погибла жена врача, а он сам и его водитель получили ранения.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что за медиком следили целенаправленно. Харлан хорошо известен местным жителям и пользуется их уважением за преданность работе и бесстрашие, с которым выезжает во все населенные пункты, где требуется его помощь. Автомобиль врача также знают во всей области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики ударили по пункту выдачи гумпомощи в Алешках, убив трех человек.