Ветер перемен: китайский гороскоп на неделю с 6 по 12 января

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 6 по 12 января 2025 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Рождественская неделя обещает быть яркой и насыщенной. Есть дни, на которые можно намечать активные занятия. Обратите внимание на понедельник, четверг и субботу.

При этом на неделе оказывается сразу несколько звезд болезней, поэтому постарайтесь рассчитывать свои силы и не перенапрягаться во вторник и пятницу.

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Понедельник, 6 января 2025 года

День Деревянной свиньи

5-tv.ru

Понедельник встречает звезды Небесного вора и Упадок Месяца — уже по одному названию можно угадать, что они оказывают сдерживающее действие на энергии дня.

При этом его вполне можно считать благоприятным, поскольку здесь оказывается звезда Литературных достижений и успехов. Это одна из сильнейших благоприятных звезд, действие которой с лихвой перекрывает весь потенциальный негатив от плохих.

День идеален для переездов, начала бизнеса, женитьбы, приобретения крупных объектов движимого и недвижимого имущества. А еще в этот день хорошо работает интуиция, есть шанс увидеть вещий сон, получить важные знаки от Вселенной. Поэтому слушайте себя внимательнее. И последите за здоровьем: звезда, которая присутствует в структуре дня, может указывать на возможные проблемы.

Совет книги перемен: вы медленно и уверенно поднимаетесь вместе с восходом солнца. Это время для наступления. Вы получите благословение свыше.

Вторник, 7 января 2025 года

День Огненной крысы

5-tv.ru

День не предполагает бурной активности. Его лучше всего посвятить отдыху в кругу самых близких и любимых людей. Звезды рекомендуют нам уютное, теплое и светлое Рождество. Не стоит отправляться в места скопления людей, поскольку звезда болезней, которая присутствует в этот день, дает риски подорвать здоровье в случае излишне шумных празднеств.

Структура дня называется «Фу инь солнечного мистика», она дает медленное, спокойное, но приятное течение энергий.

Совет книги перемен: уделяйте больше внимания источнику своего пропитания. Следите за своей речью. Мудрый человек взращивает добродетель и распространяет ее на других.

Среда, 8 января 2025 года

День Огненного быка

5-tv.ru

Наличие звезды Красный охват делает среду одним из самых негативных дней месяца. Негативная энергия Ша Ци оказывается в центральном дворце и не дает получить хороших результатов от того, что вы будете делать в этот день. Поэтому дела, от которых вы рассчитываете получить долгосрочные результаты, лучше отложить на другие, более благоприятные дни.

В такой день допустимо проводить встречи с людьми, планировать, приступать к обучению, устраивать романтические свидания и устраивать личную жизнь.

Совет книги перемен: подчинитесь неизбежному ходу вещей. Идите по пути наименьшего сопротивления. Избавьтесь от жестких взглядов, чтобы старые привычки могли исчезнуть.

Четверг, 9 января 2025 года

День Каменного тигра

5-tv.ru

Четверг собирает самые яркие и счастливые звезды — здесь оказываются Земной император, Небесный император, Красный санда, Лошадь богатства, и прекрасная звезда огня (Марс).

В такой день отлично начинать ремонтные работы, переезжать в новый дом, заключать брачные союзы, начинать бизнес, отправляться в путешествия, открывать дела, от которых вы рассчитываете получить долгосрочные позитивные результаты. Энергии дня такое с радостью поддержат.

Кроме того, этот день очень хорош для генеральной уборки и наведения лоска в себе и вашем пространстве. Самое время расчистить дорогу для всего нового, что вы бы хотели впустить в свою жизнь.

Совет книги перемен: улыбайтесь и сияйте, как полуденное солнце. Излучайте добрые чувства, щедрость и поддержку. Забудьте о грусти и унынии.

Пятница, 10 января 2025 года

День Земляного кролика

5-tv.ru

День получает весьма посредственные звезды, поэтому активное использование его энергий чревато проблемами со здоровьем. Оставьте пятницу для отдыха или простых рутинных занятий. Например, для инвестирования, подписания незначительных бумаг, сбора долгов.

Медицинские дела лучше решать накануне, этот день из-за звезды болезней не подходит ни для каких вопросов, связанных с медициной. Очень много негативных энергий прицельно бьют именно по этой сфере в жизни тех, кто активно пользуется энергиями этого дня.

Совет книги перемен: чрезмерно строгие правила и ограничения могут причинить вред. Руководите ходом вещей, оставаясь в центре. Устанавливая разумные правила, люди упорядочивают свою жизнь.

Суббота, 11 января 2025 года

День Стального дракона

5-tv.ru

Суббота получает поддержку от звезд Добродетель месяца и Небесная добродетель. За счет этого его вполне можно использовать для активных мероприятий — заключения брака, романтического свидания, встреч, планирования, мягкого расставания, путешествий.

Структура дня «Наказание» немного сдерживает нашу прыть в этот день, поскольку если допустить ошибку в такой день, придется болезненно и тяжело признавать свою вину. Кроме того, такая структура дает риски грабежей и аварий. Будьте бдительнее.

Совет книги перемен: будьте деятельны и уверены в себе. Выходите за свои пределы и проникайте в суть вещей. Поощряйте ближних.

Воскресенье, 12 января 2025 года

День Золотой змеи

5-tv.ru

Воскресенье оказывается неблагоприятным даже несмотря на позитивные звезды, которые прилетают на этот день. В такой день лучше отдыхать, не привлекать к себе лишнего внимания.

Импульсивные действия принесут неудачу. Все будет мирно если оставаться на месте или отступать.

Совет книги перемен: вы можете добиться великого изобилия. Проявляйте великодушие, когда добьетесь цели. Будьте решительны, и люди соберутся вокруг вас. Не допускайте ненависти и негатива.

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