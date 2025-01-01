«Придется договариваться»: в Совфеде заявили о невозможности нанесения РФ стратегического поражения
Косачев: нанести стратегическое поражение России невозможно
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
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Отмечается, что Россия планирует развивать средства сотрудничества, защищенные от произвола Запада.
Нанести стратегическое поражение России невозможно — с ней необходимо договариваться на равных условиях. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.
«Все должны знать: даже когда нам трудно — нанести поражение России, тем более стратегическое, невозможно. С Россией придется договариваться, причем на равных», — отметил он, рассказывая о своих ожиданиях на 2025 год.
Спикер подчеркнул, что Россия выделяется среди других государств состоявшейся нацией со своими интересами, ценностями, устоями и традициями, которые складывались на протяжении веков.
Косачев также добавил, что через БРИКС Россия планирует развивать средства сотрудничества, защищенные от западного произвола.
Кроме того, вице-спикер Совфеда желает, чтобы увеличивалось число независимых государств, сопротивляющихся давлению на их суверенитет ради солидарности с НАТО.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в МИД РФ заявили о безразличии россиян к мнению о них за рубежом.
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