В Москве три автомобиля столкнулись на МКАД

Три автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, сообщил источник 5-tv.ru. По предварительной информации, два человека пострадали.

Сообщается, что ДТП произошло на 50-м километре. Сейчас перекрыто несколько полос движения, на месте работают городские службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело возбуждено по факту столкновения легкового автомобиля и автобуса во Всеволожском районе Ленобласти, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

Смертельное ДТП произошло днем 31 декабря на Приозерском шоссе в деревне Вартемяги. Легковой автомобиль Datsun выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом. В результате водитель легковушки погиб, шесть пассажиров автобуса, включая одного ребенка, получили травмы. Двое из них были госпитализированы.