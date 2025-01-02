В Москве три автомобиля столкнулись на МКАД

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Айшат Татаева
Айшат Татаева Эксклюзив 33 0

По предварительным данным, пострадали два человека.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Три автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, сообщил источник 5-tv.ru. По предварительной информации, два человека пострадали.

Сообщается, что ДТП произошло на 50-м километре.  Сейчас перекрыто несколько полос движения, на месте работают городские службы. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело возбуждено по факту столкновения легкового автомобиля и автобуса во Всеволожском районе Ленобласти, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

Смертельное ДТП произошло днем 31 декабря на Приозерском шоссе в деревне Вартемяги. Легковой автомобиль Datsun выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом. В результате водитель легковушки погиб, шесть пассажиров автобуса, включая одного ребенка, получили травмы. Двое из них были госпитализированы.

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