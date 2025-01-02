Аэропорты Казани, Саратова, Пензы, Саранска и Ульяновска возобновили работу

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 29 0

Данные меры предпринимались для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты востановили работу

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Все ограничения на работу аэропортов, введенные ранее в нескольких городах России, сняты. Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в Саратове, Пензе и Саранске в 02:00 по московскому времени. В Ульяновске полноценная работа воздушной гавани была возобновлена в 03:00. Еще через два часа работу возобновил и аэропорт в Казани.

Все ограничения на передвижение гражданских воздушных судов были введены для обеспечения безопасности полетов. Для этого сотрудники аэропортов и экипажи самолетов принимают все необходимые меры. Кореняко подчеркнул, что безопасность — это главный приоритет всех служб.

Ранее 5-tv.ru писал о причине крушения самолета в Южной Корее. Стечение фатальных факторов привело к гибели почти 180 человек.

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