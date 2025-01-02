Аэропорты Казани, Саратова, Пензы, Саранска и Ульяновска возобновили работу

Все ограничения на работу аэропортов, введенные ранее в нескольких городах России, сняты. Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в Саратове, Пензе и Саранске в 02:00 по московскому времени. В Ульяновске полноценная работа воздушной гавани была возобновлена в 03:00. Еще через два часа работу возобновил и аэропорт в Казани.

Все ограничения на передвижение гражданских воздушных судов были введены для обеспечения безопасности полетов. Для этого сотрудники аэропортов и экипажи самолетов принимают все необходимые меры. Кореняко подчеркнул, что безопасность — это главный приоритет всех служб.

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