Заметно округлилась: актриса Аглая Шиловская ждет ребенка, но скрывает это

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Кристина Дегтярева
Кристина Дегтярева 49 0

Актриса Аглая Шиловская вскоре станет мамой

Заметно округлилась: актриса Аглая Шиловская ждет ребенка, но скрывает это

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Отцом ребенка стал артист Александр Устюгов.

Актриса Аглая Шиловская в скором времени станет мамой. При этом сама женщина не спешит раскрывать все подробности своего положения. Внучке народного артиста России Всеволода Шиловского 2 января исполнилось 32 года. По данным источника StarHit, актриса находится уже на пятом-шестом месяце беременности.

Пока Аглая тщательно маскирует это, выходя на публику в объемных нарядах. Но даже они уже не всегда помогают. Так, на съемках «Голубого огонька» актриса блистала в красном платье. Если присмотреться, то формы звезды заметно округлились. Несмотря на свое положение, Шиловская продолжает активно работать.

Отец ребенка — актер театра Александр Устюгов. С ним Аглая познакомилась пару лет назад. В 2022 году они вместе сыграли главные роли в сериале «Столичная штучка».

Аглая Шиловская уже была замужем. В 2017 году она вступила в брак с актером Федором Воронцовым. Но семейная жизнь не сложилась.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в 2025 году бывший муж Ксении Бородиной и его молодая супруга станут родителями.

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