Рейсовый автобус с пассажирами опрокинулся под Тюменью

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 24 0

Водитель и четверо пассажиров получили ранения в результате аварии.

Фото, видео: Telegram/Госавтоинспекция Тюменской области/gibdd72; 5-tv.ru

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В результате ДТП с участием рейсового автобуса на трассе в Тюменской области пострадали пять человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Авария произошла утром 3 января на 15-м километре трассы Тюмень — Салаирка — граница Свердловской области.

По предварительным данным, водитель автобуса задел снежный вал, после чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.

В автобусе находились водитель и четверо пассажиров. В результате аварии все они получили травмы.

«Ранения получили двое мужчин-близнецов 53-х лет, женщины 53-х и 68-ми лет, а также 61-летний водитель автобуса. У всех пострадавших ушибы, у одной из женщин травма таза, у водителя — травма плеча», — сообщили в областной Госавтоинспекции.

Обстоятельства ДТП выясняются. Автодорога дополнительна обработана противоголедными материалами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автобус с российскими туристами попал в ДТП в Паттайе.

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