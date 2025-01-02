Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Паттайе
Пострадали 27 человек, им оказывают помощь в больнице.
Фото: www.globallookpress.com/Nathalie Jamois
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Автобус с российскими туристами попал в аварию в Паттайе. Об этом сообщает телеканал Amarin TV.
В салоне находились 39 туристов, гид и водитель. Среди них 37 — граждане России. Группа возвращалась с экскурсии.
Известно, что 27 человек получили травмы различного характера. Все они доставлены в медицинские учреждения. Пока не известно об их состоянии.
На кадрах с места ДТП видно, как автобус на большой скорости протаранил бетонное ограждение пропускного пункта, а затем врезался в проезжающий автомобиль.
Ранее 5-tv.ru сообщал об аварии во Всеволожском районе Ленинградской области. 31 декабря легковой автомобиль столкнулся с автобусом и загорелся. Водитель машины погиб, а шесть пассажиров автобуса получили травмы различной тяжести.
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