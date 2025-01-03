«Это испортит празднование»: как вести себя, если вам вручили ненужный подарок

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 22 0

Психиатр Вилков: если вручили ненужный подарок, не стоит показывать негодование

Как вести себя, если вам подарили ненужный подарок

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

К сожалению, не всегда удается получить то, что хотелось. Следует ли говорить о своем недовольстве прямо или лучше тактично промолчать?

Когда вы получаете в подарок не то, что хотели, старайтесь не показывать своего разочарования. Такой совет дал психиатр, психотерапевт Алексей Вилков в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

«Когда человек получил в подарок вещь, которая ему не пригодится, важно не показывать свое негодование, потому что это может обидеть дарителя. Человек может расстроиться, почувствовать неловкость, после чего последуют извинения за неудачный выбор. Все это, очевидно, испортит празднование», — объяснил эксперт.

Вместо критики подарка лучше поблагодарить человека, потому что он потратил свое время на его поиски. Тем более, как отметил психотерапевт, в этом случае всегда важнее внимание, чем содержимое.

Вилков порекомендовал ненужный презент продать или отложить в дальний ящик, возможно, эта вещь понадобится со временем. Если нет, то всегда можно отдать подарок тому, кто в нем действительно будет нуждаться.

Ранее 5-tv.ru сообщил, кто приносит подарки детям в разных странах на Новый год.

-3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
101.68
1.15 106.10
0.15
Каким будет новый 2025 год для Рыб — гороскоп

Последние новости

15:41
Даже просил Деда Мороза: сын Прилучного хотел жить с отцом с 2023 года
15:23
«Это испортит празднование»: как вести себя, если вам вручили ненужный подарок
15:04
Вбивал булавки в порог: Дима Билан рассказал, как спасался от приворота
14:40
В Казахстане 95 автомобилей попали в ДТП
14:20
«Утрата для всего мира»: умерла актриса МХАТ имени Горького Генриэтта Ромодина
14:03
С побережья Кубани вывезли почти 78 тысяч тонн загрязненного песка и грунта

Сейчас читают

«Иллюзия похудения»: ТОП популярных диет, губительных для организма
Изменит жизнь на до и после: что принесет новый 2025 год
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год