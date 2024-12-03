Йоулупукки и Ноэль Баба: кто приносит подарки детям в разных странах на Новый год

Наталья Мулько
Наталья Мулько 20 0

В некоторых из них дети тоже оставляют сюрпризы волшебникам.

Йоулупукки и Ноэль Баба: кто приносит подарки детям в разных странах на Новый год

Фото: 5-tv.ru

Образ Деда Мороза так влился в отечественную культуру, что его можно назвать народным достоянием России. Еще с советских времен он является символом зимних праздников для миллионов детей, которые с нетерпением ожидают подарков под новогодней елкой.

Каждый россиянин знает, что резиденция Деда Мороза находится в Великом Устюге, откуда он отправляет подарки по адресам, указанным в многочисленных письмах.

Однако он олицетворяет лишь одну из вариаций мифического персонажа, распространенного по всему миру. Какие коллеги Деда Мороза существуют в разных странах мира — в материале 5-tv.ru.

Германия — Санта-Николаус и Вайнахтсман

Сысоев Григорий/ТАСС

Долгое время дети в этой стране получали подарки от доброго Санта-Николауса, похожего на священника. Вместо прелестной Снегурочки он трудился в тандеме с суровым Кнехтом Рупрехтом.

Этот персонаж имеет скандинавские корни и является потомком бога Одина. Он всегда носил с собой розги, предназначенные для непослушных детишек.

Образ Рупрехта появился из-за того, что в средневековых школах Германии к детям приходил священник, однако крестьяне хотели видеть на его месте простого батрака.

В результате батрак стал Рупрехтом, а священник преобразовался в Санта-Николауса. Однако эта парочка приносила подарки детям не под Рождество, а 6 декабря — в день святого Николая.

Позже в стране появился Вайнахтсман — Дед Мороз, разъезжающий верхом на ослике. В отличие от своих предшественников, он приходит к детям именно в рождественскую ночь.

Перед сном малыши оставляют на столе тарелку для подарков, а также обязательно кладут порцию сена для ослика.

Счастливые дети благодарят волшебников с помощью писем. В них они рассказывают о своих эмоциях и радости от подарков.

Турция — Ноэль Баба

www.globallookpress.com/Nir Alon

В Турции Дед Мороз известен под именем Ноэль Баба, что переводится как «рождественский дед». Кроме того, страна является родиной Николая Чудотворца — прообраза Санта-Клауса.

Кстати, традиция приносить на Новый год и Рождество подарки появилась благодаря легенде о Николае Чудотворце.

Согласно поверью, святой Николай во время путешествия через деревню наткнулся на дом бедной семьи. Из-за тяжелого положения отец собирался послать своих дочерей зарабатывать деньги с помощью древнейшей профессии.

Узнав об этом, святой Николай решил ночью пробраться в дом и, используя дымоход, бросил три мешочка с золотом (по другой версии — три золотые монеты).

Мешочки упали прямо в башмаки девушек, которые стояли у камина. Отец был счастлив, накупил наследницам приданного и выдал их замуж.

Кстати, в Турции не принято оставлять подарки для местного Деда Мороза.

Франция — Пер-Ноэль

5-tv.ru

Во Франции Дед Мороз носит имя Пер-Ноэль, которое дословно переводится как «Отец — Рождество». Французский волшебник впервые появился в регионе Лотарингия, который граничит с Германией.

Он приходит в гости тоже не один, а в компании с Пер-Фуэтаром (Шаландом) — бородатым стариком в дорожном плаще и меховой шапке, у которого в корзине спрятаны розги для непослушных ребят.

В благодарность дети оставляют ему одно из своих любимых лакомств — печенье La Madeleine (Мадлен).

Япония — Сегацу-сан и Одзи-сан

5-tv.ru

В Японии обитают тоже два Деда Мороза: Сегацу-сан — исторический мифический персонаж, а также Одзи- сан — его более современная версия.

Сегацу-сан, известный как «господин январь», посещает дома в период «золотой недели». Его миссия не в раздаче подарков, а в напоминании о духовных ценностях и важности их приоритета над материальным благополучием.

В 1990-х годах появился Одзи-сан — новый японский Дед Мороз. Хотя он во многом похож на Сегацу-сана, Одзи-сан играет более традиционную роль и приносит подарки в канун Нового года.

Китай — Шань Дань Лаожен

Артем Геодакян/ТАСС

В Китае до начала прошлого века использовался лунный календарь, поэтому традиционный Новый год здесь отмечают в конце января или в начале февраля.

Местный Дед Мороз с именем Шань Дань Лаожен чаще всего облачен в длинный красный халат, однако иногда присутствуют и другие цвета. Как и его многие коллеги, он имеет отличительный головной убор, верного осла и посох.

Согласно китайским поверьям, Шань Дань Лаожен испытывает особое уважение к Конфуцию и владеет айкидо. Подарки он вручает в украшенных конвертах — лайси.

В Китае дети оставляют местному Деду Морозу под подушкой письмо с благодарностью.

Финляндия — Йоулупукки

Петр Ковалев/ТАСС

Жители Северо-Западной России хорошо знакомы с финским аналогом Деда Мороза — Йоулупукки. Это имя переводится как «рождественский козел».

У Йоулупукки есть интересная особенность: в северных странах Европы он традиционно изображается в козлином обличье, нося шкурку этого животного и маску. Этот образ берет свои корни в древности, когда в языческой культуре козы считались символами плодородия и изобилия.

Йоулупукки обитает в заснеженной Лапландии. Он отличается от других новогодних персонажей своим уникальным обликом гнома с ушами, которые позволяют ему чутко прислушиваться к детям и узнавать, как они себя вели в уходящем году.

Кроме того, у волшебника есть жена — Йоулумуори, иногда супруги работают вместе.

Дети, в свою очередь, пекут или покупают имбирные пряники в форме звезды и кладут их на тарелку рядом с елкой в благодарность для волшебника и его помощников.

Белоруссия — Зюзя

5-tv.ru

В Белоруссии местным Дедом Морозом является персонаж с именем Зюзя, проживающий на территории Полесья. Лысый старик небольшого роста обитает в дремучих лесах.

Несмотря на морозы, Зюзя пренебрегает головным убором и обувью, предпочитая ходить босиком. Его неизменным атрибутом является железная булава, которой он стучит по деревьям, вызывая характерный треск. Согласно легенде, именно поэтому появляется треск на морозе.

 

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