«Они к нему хорошо относятся»: невеста Гуфа о знакомстве рэпера с ее родными

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Кристина Дегтярева
Кристина Дегтярева 13 0

Мама невесты Гуфа Разият Салахова хорошо отнеслась к их отношениям

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Бывшая жена исполнителя Айза назвала его возлюбленную «классной и супердоброй».

Невеста рэпера Гуфа (Алексея Долматова) Разият Салахова познакомила исполнителя со своей семьей. Как все прошло, девушка рассказала изданию Super.

Не так давно рэпер Алексей Долматов сделал предложение своей возлюбленной Разият Салаховой. Стоит отметить, что все случилось на концерте, где было примерно семь тысяч зрителей.

Казалось бы, романтично, если бы не одно «но». Чтобы дать концерт в Москве, исполнителю пришлось «отпроситься» на вечер из рехаба. К тому же на ноге Гуфа был электронный браслет, который ему надели после суда в связи с инцидентом в бане.

После предложения руки и сердца поклонники сразу стали интересоваться, как мама Разият отнеслась к такому выбору девушки. Ведь мало того что Гуф завсегдатай рехабов, так он еще и на 19 лет старше возлюбленной — ей 26 лет. Но все хорошо, заверила Разият.

«Знаком с моей семьей. Они к нему хорошо относятся. С мамой разговаривали», — отметила невеста Гуфа.

Да и сам рэпер добавил, что уже несколько раз общался с будущей тещей. Долматов назвал ее приятной женщиной.

Разият в семье исполнителя, судя по социальным сетям, тоже приняли. Она в хороших отношениях с сестрой Гуфа Ольгой Долматовой и ее детьми. Даже бывшая жена рэпера Айза назвала его новую невесту «классной и супердоброй».

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-супруга рэпера Алексея Долматова Юлия Королева упрекнула его в нежелании общаться с дочерью. 

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