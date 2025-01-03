«Больше подходит по возрасту»: Бритни Спирс о возлюбленной бывшего мужа

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Кристина Дегтярева
Кристина Дегтярева 19 0

Daily Mail: Бритни Спирс заявила, что счастлива за бывшего мужа и его девушку

«Больше подходит по возрасту»: Бритни Спирс о возлюбленной бывшего мужа

Фото: www.globallookpress.com/face to face

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Певица надеется, что ее экс-супруг будет беречь новые отношения.

Певица Бритни Спирс высказалась о новых отношениях своего экс-супруга Сэма Асгари. Что думает звезда по поводу возлюбленной бывшего мужа, рассказал Daily Mail источник из окружения поп-исполнительницы.

Брак Бритни с фитнес-тренером Сэмом Асгари продлился недолго. Они поженились в июне 2023 года, а через 14 месяцев заявили о разводе.

Из-за брачного контракта, как утверждают многие инсайдеры, Асгари остался почти ни с чем. Если экс-супруг Спирс и унывал по этому поводу, то совсем короткий срок. Вскоре на его странице в социальных сетях появились фото с новой возлюбленной — агентом по недвижимости Брук Ирвин.

Бритни же, как оказалось, совсем не держит зла на Асгари. Даже напротив — рада за него.

«Она так счастлива, что он нашел прекрасную блондинку, которая ему больше подходит по возрасту», — отметил источник.

И, якобы, певица надеется, что ее бывший муж будет относиться к девушке с любовью и уважением.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бритни Спирс впервые за два года встретилась с детьми.

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