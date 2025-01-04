Российские банки запустят программу социальных вкладов

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 14 0

Финансовый продукт разработан для граждан с невысокими доходами.

Российские банки запустят программу социальных вкладов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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С 1 июля 2025 года крупнейшие российские банки внедрят новый финансовый продукт — социальные вклады. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на участников рынка.

«Мы прорабатываем такой вклад и планируем запуск в требуемые законом сроки <…> Ценообразование по вкладу определяется законом — мы будем придерживаться требований», — отметили в пресс-службе «Альфа-банка».

Продукт был разработан для клиентов с невысокими доходами, получающих государственную поддержку. Процентная ставка по такому вкладу будет устанавливаться исходя из доходности определенного банка.

Согласно условиям, сумма вклада не должна превышать 50 тысяч рублей, а срок — один год. Кроме того, на одного человека допускается только один подобный вид вклада. Банковские организации будут вести учет в специальном реестре.

Системно значимые банки должны запустить новый продукт с 1 июля 2025 года. Остальные кредитные организации могут подключиться к программе с 1 января 2027 года. Заключить договор об открытии вклада можно будет в электронной форме через портал «Госуслуг».

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