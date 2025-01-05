Представители СМИ просто выполняют свою работы и должны быть защищены так же, как и сотрудники ООН, считают эксперты.

Целенаправленная атака армии Украины на гражданскую машину в ДНР, в результате которой погиб корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов, является признаком отчаяния киевского режима. Они специально наносят удары против журналистов — тех, кто говорит правду о конфликте. Об этом заявил политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в беседе с 5-tv.ru.

Он назвал ситуацию трагичной, а также принес соболезнования семье и коллегам Мартемьянова. При этом Расмуссен указал на закономерность в этой ситуации.

«Это определенно выглядит как целенаправленная атака, я имею в виду, преднамеренная. И я думаю, что это признак отчаяния со стороны Украины. Вы видите, что они, журналисты, стали мишенью», — сказал политолог.

Как подчеркнул эксперт, есть санкционный список, в который попадают люди, выступающие против правительства Украины. Расмуссен напомнил, что журналисты должны быть защищены так же, как и сотрудники ООН, ведь представители СМИ просто выполняют свою работу.

«Это похоже на различные глубинные удары беспилотников, которые также продолжаются. Я интерпретирую это как целенаправленную атаку, направленную на группу журналистов», — подчеркнул он.

Расмуссен также назвал удачей, что в результате атаки погибли не все. При нападении пострадали пять человек.

По словам политолога, Украина пытается сформировать и внушить какой-то страх. Для этого Киев вместе с Западом спонсируют террористическую деятельность.

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Кроме того, политолог назвал очень опасной профессию журналиста, работающего на передовой. Невозможно прикрывать каждое транспортное средство, движущееся по шоссе. Даже если усилить меры безопасности, то было бы очень сложно предотвратить атаку дрона-камикадзе.

В субботу, 4 января, стало известно о гибели корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова в результате атаки боевиков ВСУ на Донецкую народную республику (ДНР). Журналист находился в этот момент в гражданском автомобиле на трассе Донецк-Горловка. Машину атаковал дрон-камикадзе. Мартемьянов скончался от полученных ранений.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала жестоким преступлением убийство Мартемьянова. Дипломат обратилась к ЮНЕСКО с просьбой обратить внимание на то, что ВСУ атаковали журналистов из России.