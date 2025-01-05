Смертельная забава: семилетняя девочка съехала с горки под колеса авто в Иркутской области

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Семилетняя девочка погибла после того, как скатилась с горки и попала под колеса машины в селе Урик Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба местной прокуратуры в Telegram-канале.

Произошло все 29 декабря. Девочка съехала со стихийной горки на ледянке и вылетела на дорогу. Тогда водитель автомобиля совершил наезд на ребенка.

«Со множественными травмами пострадавшая доставлена в детскую больницу в Иркутске, от которых 02.01.2025 наступила смерть девочки», — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства трагедии. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура проводит проверку. Надзорное ведомство оценит исполнение законодательства о благоустройстве территорий сел, защите прав детей и профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге расследуют убийство восьмилетнего ребенка и его матери. По предварительным данным, несовершеннолетний погиб в результате насильственных действий. Возможно, женщина убила своего сына, а потом покончила с собой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.