Смертельная забава: семилетняя девочка съехала с горки под колеса авто в Иркутской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 20 0

Семилетняя девочка съехала с горки под колеса авто и умерла в Иркутской области

Смертельная забава: семилетняя девочка съехала с горки под колеса авто в Иркутской области

Фото: Telegram/Прокуратура Иркутской области/irkutskprocnews

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Семилетняя девочка погибла после того, как скатилась с горки и попала под колеса машины в селе Урик Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба местной прокуратуры в Telegram-канале.

Произошло все 29 декабря. Девочка съехала со стихийной горки на ледянке и вылетела на дорогу. Тогда водитель автомобиля совершил наезд на ребенка.

«Со множественными травмами пострадавшая доставлена в детскую больницу в Иркутске, от которых 02.01.2025 наступила смерть девочки», — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства трагедии. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура проводит проверку. Надзорное ведомство оценит исполнение законодательства о благоустройстве территорий сел, защите прав детей и профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге расследуют убийство восьмилетнего ребенка и его матери. По предварительным данным, несовершеннолетний погиб в результате насильственных действий. Возможно, женщина убила своего сына, а потом покончила с собой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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