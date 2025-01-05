«Военное преступление»: Пушилин о гибели корреспондента «Известий» в ДНР

По делу о гибели Александра Мартемьянова возбудили уголовное дело.

Военкора «Известий» Александра Мартемьянова, погибшего в результате атаки ВСУ на авто, посмертно наградят орденом Республики (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин.

«Александр, по ходатайству журналистского сообщества, я считаю целесообразным поддержать, будет награжден, увы, посмертно государственной наградой ДНР — орденом Республики», — сказал он.

Пушилин подчеркнул, что Мартемьянов в 2014 году стал военным корреспондентом, ему тогда было 24 года. Журналист успевал делать все — и освещать военные события, фиксировать преступления и помогать людям. Для жителей ДНР гибель Мартемьянова — большой удар и потеря. Пушилин выразил надежду, что это военное преступление ВСУ не останется просто строчкой в новостях, а будет иметь должную оценку как «военное преступление киевского режима по отношению к журналистам», это требует особого внимания.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту гибели Мартемьянова и ранения четверых других журналистов по статьям «Убийство и покушение на убийство двух и более лиц», «Умышленное повреждение имущества». Информационный центр ведомства передает об этом в Telegram-канале.

В субботу, 4 января, стало известно о гибели корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова в результате атаки боевиков ВСУ на Донецкую народную республику (ДНР). Журналист находился в этот момент в гражданском автомобиле на трассе Донецк-Горловка. Машину атаковал дрон-камикадзе. Мартемьянов скончался от полученных ранений. СКР делает все возможное для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к этой атаке.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала жестоким преступлением убийство Мартемьянова. Она подчеркнула, что военкор и его коллеги из других изданий передвигался по маршруту, никак не соприкасающемся с линией фронта. Это значит, что журналисты были намеренно атакованы беспилотником. Дипломат обратилась к ЮНЕСКО с просьбой обратить внимание на то, что ВСУ атаковали журналистов из России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким был погибший при атаке ВСУ военкор «Известий» Мартемьянов. Он никогда не ждал благодарности за свою помощь людям.