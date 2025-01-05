Николай Сердюков рассказал, когда сыграет свадьбу с Ксенией Бородиной

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 1 034 0

Блогер Сердюков пообещал устроить свадьбу с Ксенией Бородиной летом 2025 года

Когда поженятся Ксения Бородина и Николай Сердюков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Дважды разведенная телеведущая получила предложение от нового бойфренда через полгода отношений.

Роман телеведущей Ксении Бородиной и блогера Николая Сердюкова развивается стремительно, звездная пара уже готовится к свадьбе. Прежде, отвечая на вопросы подписчиков в личном блоге, жених говорил о планах устроить торжество в 2025 году. Судя по всему, решили поспешить. Недавно Сердюков заявил, что возьмет в жены избранницу уже летом. На подготовку остаются считанные месяцы.

Ксения Бородина дважды разведена, от каждого брака у нее по дочери — девочки Мария и Теона живут с ней. С Николаем Сердюковым она познакомилась прошлым летом на съемках шоу «Последний герой».

Бывшая жена блогера Алина Акилова когда-то дружила с Бородиной, узнав о романе, она запретила ему знакомить дочь Николь с новой пассией. Запрет был незамедлительно нарушен.

Вопреки мнению Акиловой и многих поклонников, Сердюков и Бородина открыто делятся серьезными намерениями. Телеведущая, обычно скрывающая личную жизнь, буквально кричит о своем счастье и достоинствах жениха. Он в свою очередь заверяет, что сделал свой выбор и нисколько не сомневается. Предложение руки и сердца он сделал в Эрмитаже, сел на одно колено в зале со знаменитыми часами «Павлин».

Ранее 5-tv.ru выяснял, откуда взялись слухи, что Сердюков бьет Бородину и как на них отреагировала сама телеведущая.

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