В Канаде более девяти тысяч человек остались без света из-за шторма

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 22 0

CTV: в Канаде более 9 тысяч человек остались без света из-за штормового ветра

В Канаде более девяти тысяч человек остались без света из-за шторма

Фото: www.globallookpress.com/Christinne Muschi

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Тема:
Погода

В регионе опасно: скорость порывов ветра в некоторых районах может достигать 30 метров в секунду.

Более девяти тысяч человек сидят по домам без света на востоке Канады. Проблемы с электроснабжением в атлантической провинции Ньюфаундленд и Лабрадор вызвал штормовой ветер, сообщают журналисты телеканала CTV.

«Более девяти тысяч клиентов Newfoundland Power остались без электричества в воскресенье, когда сильный ветер, дождь и снег обрушились на остров», — сказано в публикации.

По данным канадского министерства окружающей среды, как минимум до утра понедельника расслабиться не получится — в провинции ожидаются дождь со снегом и сильный ветер. Из-за погодных условий задержались несколько рейсов в международном аэропорту Сент-Джонс, аэропорту Гандера и региональном аэропорту Дир-Лейк. В Сент-Джонс, в частности, эксперты зарегистрировали десять миллиметров осадков, прогнозы обещают повышение показателей до 50 миллиметров.

Движение на воде также стало опасным. Паромные переправы в Северный Сидней и обратно отменены. Водителей по всему острову предупреждают о рисках. Синоптики ожидают усиление ветра в некоторых районах до 30 метров в секунду. О жертвах или пострадавших не сообщается, однако информация о разрушения поступает регулярно: на дорогах много битого стекла, обрушились строения, на места происшествия уже прибыли бригады по уборке. В городе Сент-Джонс наблюдается наводнение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пирс с людьми рухнул в океан во время шторма в Калифорнии, США.

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