Вслед за бровями сбрила волосы? Дочь Джигана и Самойловой перешла на парики

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 121 0

Старшую дочь Джигана и Оксаны Самойловой подозревают в ношении парика

Старшую дочь Джигана и Самойловой заподозрили в ношении парика

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

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Подросток до этого уже экспериментировала со внешностью.

Старшую дочь рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой заподозрили в ношении парика. Об этом пишет издание 7Дней.ru.

Старшей наследнице знаменитой семьи Ариеле всего 13 лет. Подростковый период у девочки проходит под эгидой экспериментов со внешностью. Школьница уже избавлялась от бровей и увлекалась высветлением кожи при помощи косметических средств.

Подписчики звезд осудили подростка, что было тяжело воспринято Ариелой. На какой-то срок дочь рэпера даже отказывалась появляться в социальных сетях родителей.

Сейчас старшего ребенка вновь можно увидеть на семейных снимках. Но на одном из последних фото дочь знаменитостей вновь привлекла внимание пользователей интернета. Общественности не понравился яркий макияж, который прибавляет юной красавице возраст и делает ее похожей на модель Анастасию Решетову.

Фото: соцсети

Кроме того, подписчикам показалось, что прическа Ариелы выглядит неестественно. Многие думают, что на девочке парик, а свои собственные волосы она сбрила ради очередного эксперимента. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, Оксана Самойлова устроила жесткий розыгрыш Джигану.

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Вслед за бровями сбрила волосы? Дочь Джигана и Самойловой перешла на парики

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