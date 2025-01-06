Российские войска вытеснили из населенного пункта боевиков ВСУ.

Освобождение населенного пункта Курахово в ДНР открывает войскам России дорогу на Покровск, являющийся стратегически важным пунктом. Об этом заявил полковник в отставке, военный эксперт, журналист, писатель, военный обозреватель Виктор Баранец в беседе с URA.RU.

«Самый главный плюс — взятие Курахова освобождает дорогу на Покровск. Покровск — это стратегически важный пункт, к которому ведут пять, шесть или даже восемь дорог», — сказал он.

Об освобождении города Курахово в ДНР сообщили в Минобороны 6 января. Это наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. В результате действий подразделения «Южной» группировки войск, ВСУ потеряли более 12 тысяч боевиков, а также порядка трех тысяч единиц вооружений и техники. Речь идет в том числе 40 танках и других боевых бронированных машинах.

Спецоперация РФ на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. С корректировкой огня расчетам помогают российские разведывательные беспилотники «Орлан-30».