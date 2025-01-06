Нужны только в текстах: как избавиться от черных точек на лице

Косметолог Рябинова: в борьбе с черными точками помогут суживающие маски
Фото: 5-tv.ru
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Ухаживать за кожей нужно системно.
Людям с пористой кожей помогут избавиться от черных точек маски, суживающие поры. Об этом изданию NEWS.ru рассказала косметолог Наталья Рябинова.
«Существуют суживающие поры маски, такой уход не дает кожному салу накапливаться в порах и окисляться. Поры будут менее заметными, но на волшебный результат рассчитывать не стоит», — объясняет эксперт.
Кроме того, важно системно ухаживать за кожей. Раз в неделю применять очищение энзимным пилингом. Энзимы, как уверяет эксперт, деликатно отшелушивают кожу, так как работают на ее поверхности. Они помогают бороться с сальными нитями.
Еще специалист советует раз в год проходить химический пилинг. А вот на механическое очищение при такой особенности кожи применять не стоит. Лучше соблюдать домашний уход и использовать средства с AHA- и BHA-кислотами в составе.
Однако посещать грамотного специалиста все же стоит, как и соблюдать его рекомендации.
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