Нужны только в текстах: как избавиться от черных точек на лице

Ухаживать за кожей нужно системно.

Людям с пористой кожей помогут избавиться от черных точек маски, суживающие поры. Об этом изданию NEWS.ru рассказала косметолог Наталья Рябинова.

«Существуют суживающие поры маски, такой уход не дает кожному салу накапливаться в порах и окисляться. Поры будут менее заметными, но на волшебный результат рассчитывать не стоит», — объясняет эксперт.

Кроме того, важно системно ухаживать за кожей. Раз в неделю применять очищение энзимным пилингом. Энзимы, как уверяет эксперт, деликатно отшелушивают кожу, так как работают на ее поверхности. Они помогают бороться с сальными нитями.

Еще специалист советует раз в год проходить химический пилинг. А вот на механическое очищение при такой особенности кожи применять не стоит. Лучше соблюдать домашний уход и использовать средства с AHA- и BHA-кислотами в составе.

Однако посещать грамотного специалиста все же стоит, как и соблюдать его рекомендации.

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