Собянин сообщил о планах развития московских трамваев в 2025 году

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 50 0

В прошлом году на трамваях совершено более 190 миллионов поездок. Это почти на 20 процентов выше показателей 2023-го.

Собянин сообщил о планах развития московских трамваев в 2025 году

Фото: mos.ru

Трамвайный парк столицы обновлен почти полностью. В ближайшие годы город закупит 100 новых трамваев последнего поколения, произведенных в России. О том, как меняется этот вид городского транспорта, Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«За прошлый год на трамваях совершено более 190 миллионов поездок. Это почти на 20 процентов выше показателей 2023-го. Продолжаем интегрировать трамваи в рельсовый каркас города, успешно дополняя существующие линии метро, МЦК и МЦД. С начала 2024 года для плавности хода и снижения шума обновлено свыше 15 километров трамвайных путей», — написал мэр Москвы.

В сентябре прошлого года была открыта линия на улице Сергия Радонежского. Появился новый маршрут № 2 от 3-й Владимирской улицы до Курского вокзала. Таким образом, более 700 тысяч человек получили дополнительные комфортные варианты поездок по столице.

Вместе с тем город начал восстанавливать пути на Трифоновской улице между улицей Образцова и Рижской площадью. Новый участок трамвайной сети также появится на улице Гиляровского — от Трифоновской улицы до Рижской площади. Движение здесь планируют открыть уже в этом году.

Кроме того, в планах на 2025 год — запуск трамваев по проспекту Академика Сахарова между Комсомольской площадью и Чистопрудным бульваром. Благодаря этому решению удастся связать два отдельных трамвайных сегмента и создать новые диаметральные маршруты через центр. В частности, на трамвае можно будет добраться от Сокольников до Павелецкого вокзала без пересадок.

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