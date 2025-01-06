Белоусов указал на мужество и героизм освобождавших Курахово бойцов ВС РФ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 110-й гвардейской мотострелковой бригады, проявивших мужество и героизм при освобождении города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны.

«Ваши смелые и решительные действия позволяют успешно отбрасывать противника и вносят огромный вклад в общее продвижение Южной группировки войск», — говорится в поздравительной телеграмме главы ведомства.

Белоусов назвал освобождение Курахово символом мужества и стойкости российских военных и подчеркнул, что это событие «войдет в историю ратных подвигов».

Также министр поблагодарил бойцов 5-й и 110-й отдельных мотострелковых бригад за верность воинскому долгу, Отечеству и присяге. Белоусов выразил уверенность, что бойцы продолжат с честью отстаивать безопасность государства.

Ранее в этот день стало известно, что российская армия полностью освободила наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса — Курахово.

«Установление контроля над этим важным логистическим узлом существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на донецком направлении, лишив киевский режим возможности вести обстрелы из артиллерийских систем мирного населения города Донецка — столицы ДНР», — заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что в результате профессиональных действий подразделения «Южной» группировки войск, противник потерял 80% личного состава, оборонявшего город — более 12 тысяч боевиков, а также около трех тысяч единиц вооружений и техники. В том числе 40 танков и других боевых бронированных машин.

Контроль над Курахово позволит российским войскам нарастить темпы освобождения территорий ДНР.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры освобождения Курахово в ДНР.