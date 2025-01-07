Путин встречает Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца в Москве

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 45 0

Российский лидер не изменяет традиции посещать храм в святой день.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин празднует Рождество вместе с другими прихожанами храма великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Глава государства не изменяет традиции в течение многих лет и в святой день посещает храм. В прошлом году он встречал Рождество в домовой церкви в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

В 2024-м в этот день Владимир Путин встретился с семьями погибших в зоне спецоперации героев России перед богослужением. Затем вместе с родственниками и близкими военнослужащих он отправился на рождественскую службу в Ново-Огарево.

Ранее 5-tv.ru провел прямую трансляцию торжественной мессы в Храме Христа Спасителя. Ее возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На службе, начавшейся 6 января в 23:00 по московскому времени присутствовали тысячи верующих.

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