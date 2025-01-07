На севере Москвы в 2025 году откроют школьный корпус на 400 учеников

По словам градоначальника, основные работы по строительству уже завершены.

Новый учебный корпус на 400 человек уже строят на Базовой улице в столичном районе Западное Дегунино. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году, об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, основные работы по строительству нового учебного корпуса уже завершены. Строители уже возвели четырехэтажное здание общей площадью 8,5 тысячи квадратных метров.

«При строительстве использовали уникальный архитектурный прием — зал для проведения мероприятий будто „приклеен“ к фасаду. Эта часть постройки поддерживается V-образными опорами», — уточнил Собянин.

Специалисты успели привести в порядок прилегающую к учебному корпусу территорию. На улице для детей оборудовали специальные спортивные площадки. В настоящее время в здании, которое станет частью школы № 2098, проводят завершающие работы.