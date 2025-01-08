Зеленский внес законопроект о приостановке международных договоров с РФ

Лидер киевского режима Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект, предполагающий приостановку ряда международных договоров между Украиной, Белоруссией и Россией о сотрудничестве в правоохранительной сфере. Соответствующий документ размещен на официальном сайте Рады.

«Предлагается остановить действие ряда международных договоров Гаагской конференции по международному частному праву, Совета Европы и ООН в отношениях с РФ и Белоруссией», — сказано в пояснительной записке.

Владимир Зеленский также предложил отказаться от двустороннего договора с Минском «О передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания». Как пояснил украинский лидер, выполнять условия всех перечисленных международных соглашений (всего их 26) невозможно из-за прекращения почтовой связи между странами.

Ранее 5-tv.ru писал об увольнении украинского замминистра по делам ветеранов Руслану Величко-Трифонюк. Ее обвинили в неподобающем отношении к сотрудникам и регулярных беспочвенных унижениях.