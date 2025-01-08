В МЧС выразили соболезнования родным погибших в Энгельсе пожарных

Личный состав МЧС России выразил соболезнования родным и близким спсателей, которые погибли при тушении пожара на предприятии в Энгельсе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

При исполнении погибли двое струдников МЧС. Один из них — начальник первой пожарно-спасательной части третьего пожарно-спасательного отряда Геннадий Афанасьев. Второй жертвой стал старший пожарный четвертой пожарно-спасательной части третьего пожарно-спасательного отряда Жаслан Телеупов.

Фото: Telegram/Официальный канал МЧС России/mchs_official

Глава МЧС РФ Александр Куренков назвал случившееся «невосполнимой утратой».

«Пожарные России скорбят о гибели боевых товарищей. Светлая память героям. Они выполнили свой долг до конца», — сказал министр.

Напомним, утром 8 января на территории промышленного предприятия в Энгельсе произошел пожар после атаки беспилотника ВСУ. Ранее 5-tv.ru сообщал, что на месте развернут оперативный штаб.

Как сообщил гуюернатор Самарской области Роман Бусаргин, в Энгельсе вводится режим ЧС после атаки БПЛА на промпредприятие.