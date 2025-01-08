В МЧС выразили соболезнования родным погибших в Энгельсе пожарных

|
Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 32 0

Министр чрезвычайных ситуаций назвал смерть коллег невосполнимой утратой.

В МЧС выразили соболезнования родным погибших в Энгельсе пожарных

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Личный состав МЧС России выразил соболезнования родным и близким спсателей, которые погибли при тушении пожара на предприятии в Энгельсе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

При исполнении погибли двое струдников МЧС. Один из них — начальник первой пожарно-спасательной части третьего пожарно-спасательного отряда Геннадий Афанасьев. Второй жертвой стал старший пожарный четвертой пожарно-спасательной части третьего пожарно-спасательного отряда Жаслан Телеупов.

Фото: Telegram/Официальный канал МЧС России/mchs_official

Глава МЧС РФ Александр Куренков назвал случившееся «невосполнимой утратой».

«Пожарные России скорбят о гибели боевых товарищей. Светлая память героям. Они выполнили свой долг до конца», — сказал министр.

Напомним, утром 8 января на территории промышленного предприятия в Энгельсе произошел пожар после атаки беспилотника ВСУ. Ранее 5-tv.ru сообщал, что на месте развернут оперативный штаб.

Как сообщил гуюернатор Самарской области Роман Бусаргин, в Энгельсе вводится режим ЧС после атаки БПЛА на промпредприятие.

+1° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:57
Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме
23:38
Депутат предложила оформлять банки с детской смесью как пачки сигарет
23:17
Авраам Руссо потребовал 10 млн рублей с обвиняемого в покушении на него
22:56
В МЧС выразили соболезнования родным погибших в Энгельсе пожарных
22:37
«Деньги не поступили»: Седокова не сдержала обещание оплатить похороны Тиммы
22:18
Россиянам утвердили рабочие и выходные дни в 2025 году

Сейчас читают

В Энгельсе вводится режим ЧС после атаки БПЛА на промпредприятие
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Элвису Пресли исполнилось бы 90 лет: почему он и его близкие ушли так рано

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год