Крещенский стол: какие символические угощения стоит приготовить

Праздник отмечается 19 января. Верующие начинают однодневный пост с предыдущего вечера — Сочельника.

Крещение является одним из самых значимых церковных праздников в православии. В этот день стоит пригоотовить особые блюда, имеющшие свою историю -наример, печенье, капустник, рагу, вареники и множество других сытных и вкусных угощений. Некотроыми рецептами поделились URA.RU.

В день накануне Крещения, который приходится на 18 января, устанавливался строгий однодневный пост — разрешен один прием пищи в день, когда верующие едят сочиво (голодную кутью), в состав которого сходят зерна пшеницы, орехи и мед. Основным блюдом к столу подают постные вареники или голубцы с рисом.

С наступления Сочельника ограничения в еде заканчиваются. На праздник по традиции готовят нечетное количество блюд. Например, популярны наваристый борщ, рыбные и грибные закуски, пироги с различными начинками.

Православный праздник следует начинать с освящения Крещенской воды. Вода, освященная в этот день, называется Великой и употребляется в течение года. По церковным канонам ее свойства считаются лечебными и защищающими от бед.

Праздничное печенье, приготовленное в форме крестов, едят на завтрак. Утверждается, что их удачная готовка приносит счастье. Если печенье вышло не красивым, то его не положено выбрасывать. Желательно, отдавать его в употребление животным.

Печенье в форме крестов

Постое печенье-«кресты» следует есть на голодный желудок, запивая освещенной водой.

В состав блюда входят пшеничная мука, яйца, масло, ванилин, корица, сахар и соль.

Способ приготовления: из муки и яиц замесите тесто, далее распределите его по частям. Каждую из частей скатайте в колбаску. Наложите детали из теста друг на друга так, чтобы получился крест. Не забудьте смазать противень маслом, затем запекайте заготовки в духовке. Готовое печенье подается присыпанным сахарной пудрой.

Капустник

Капустник заключает в себе символический смысл. Прочный кочан капусты означает сплочение. Он тверд в своей основе также, как и все православные объединены верой в Бога.

Состоит блюдо из свиных ребрышек, репчатого лука, картофеля, квашеной капусты, моркови, пшена, томатного сока, растительного масла, муки, соли, зелени и специй.

Способ приготовления: ребрышки нужно отварить. Вместе с этим можно довести до готовности капусту и пшено. В кастрюлю с ребрышками необходимо добавить нарезанный кубиками картофель. Из сварившегося картофеля толчется пюре и смешивается с пшеном и капустой. Готовая смесь погружается в кастрюлю к мясу и варится в течение десяти минут.

До жарки лук и морковь пассеруют, затем они тушатся на сковороде, заправленные томатным соком, в течение десяти минут. Зажарка добавляется в суп. Также обжаривается мука с маслом, далее отправляется в кастрюлю. Соль и приправы по вкусу.

Свиное рагу с фасолью

Блюда из свинины — ключевая еда праздничного стола. Хозяин дома раздает части поросенка членам семьи и гостям.

В состав блюда входят свинина, картофель, фасоль, чеснок, а также соль и специи.

Способ приготовления: мелко нарежьте мясо и картофель кубиками. Жарьте мясо со всех сторон до золотистой корочки. Отварите фасоль. Выложите ее на противень, следующим слоем мясо, закройте слоем картофеля. Затем заполните форму водой так, чтобы вода заливала ингредиенты не полностью. Добавьте соль и специи. Запекайте блюдо тридцать минут.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как восстановиться после праздников и перестроиться на рабочие будни.