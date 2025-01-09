Российские авиакомпании будут перевозить возить детей до 12 лет со скидкой

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Евгения Романова
Евгения Романова 22 0

Старовойт: авиакомпании РФ начали предоставлять скидки 50% для детей до 12 лет

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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На какие маршруты распространяется данная мера?

Теперь все российские авиакомпании предоставляют скидку в размере 50% для детей до 12 лет. Мера начала действовать с 1 января 2025 года. Такое заявление сделал глава Минстроя РФ Роман Старовойт в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

«Уже с 1 января текущего года 23 крупнейшие российские авиакомпании, а они у нас перевозят более 95% всех пассажиров, начали предоставлять 50% скидку детям до 12 лет по всем внутренним направлениям в рамках всех действующих тарифов за исключением бизнес-класса», — сообщил он.

Причем основные авиаперевозчики уже продали билеты со скидкой для детей в конце декабря 2024 года. К настоящему времени перевезено более 260 тысяч юных пассажиров. Особое преимущество о детей до двух лет, которым предоставляется скидка 90% на международные рейсы при покупке билетов без отдельного места. А по внутренним маршрутам они могут летать и вовсе бесплатно.

Прежде сообщалось, что Минтранс РФ с марта 2025 года начнет внедрять новую программу для обеспечения безопасности на воздушном транспорте. Новую программу транспортной безопасности в гражданской авиации планируют внедрить с марта 2025 года.

В рамках программы реформируют специальные силы по охране безопасности, а экипажи самолетов пройдут обучение по противодействию терроризму и дебошам на борту. Ведь предотвратить неприятные инциденты можно только при помощи правильного поведения. Как пояснил авиаэксперт Андрей Патраков, членам экипажа разрешили при необходимости использовать спецсредства, наручники и ремни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин открыл новые аэропорты и дороги.

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