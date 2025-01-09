Собянин: до 2027 года в Москве будет построено около 200 объектов образования

В первый учебный день после новогодних каникул мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый корпус кадетской школы № 1784 имени генерала армии В.А. Матросова с детским садом в Беговом районе.

«В современном и уютном здании будут заниматься 200 учеников начальных классов и столько же дошколят. Новое здание построено на месте старого — довоенной постройки. В распоряжении школьников — робокласс, медиатека, спортивный зал. После уроков можно заниматься творчеством и спортом. Например, есть театральная студия и клуб самбо. В садике планируется открытие адаптационных групп совместного пребывания детей и родителей, лингво- и лого-групп, групп раннего развития — от 1,5 до 3 лет. С 2011 года мы построили 643 садика и школы. В планах до 2027-го — еще порядка 200 новых объектов образования», — написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.

На торжественном открытии нового корпуса Мэр Москвы также поздравил учеников и педагогов с Новым годом и Рождеством. Он отметил, что это кадетская школа и напомнил, что 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. Возможно, кто-то из ребят тоже выберет профессию Родину защищать.

Новый корпус кадетской школы № 1784 имени В.А. Матросова начали строить в 2021 году в переулке Расковой (дом 15). Финансирование велось в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы.

Трехэтажное здание площадью около семи тысяч квадратных метров расположено недалеко от строящихся жилых комплексов. В нем создана современная образовательная среда для дошкольников и учеников первых — четвертых классов, а также безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Дизайн интерьеров выполнен в спокойных светлых тонах. Для удобства поиска учебных кабинетов разработана единая графическая навигация. У школьного и дошкольного блоков отдельные входы.

В распоряжении школьников есть универсальные и специализированные учебные кабинеты, медиатека, кабинет иностранного языка, спортивный зал, а также рекреации.

На базе робокласса учащиеся могут изучать 3D-моделирование, робототехнику, программирование и начать исследовать окружающий мир в естественно-научной лаборатории.

Современное оборудование корпуса позволило организовать на новом качественном уровне и внеурочные занятия. В частности, здесь свои двери для ребят открыла театральная студия «Бинокль», входящая в содружество школьных театров. Школьный спортивный клуб «Фаворит» предлагает секции по разным видам спорта, а клуб по самбо совместно со спортивным комплексом «Динамо» — мастер-классы с ведущими тренерами и мероприятия просветительского характера, направленные на изучение истории, традиций и достижений отечественного спорта.

Для дошкольников обустроено восемь комфортных трансформируемых групповых ячеек, физкультурный и музыкальный залы. Обучение организовано по программе «От рождения до школы», основанной на преемственности дошкольного и начального общего образования. Воспитанники вовлечены в городские проекты, мероприятия, спортивные соревнования и творческие фестивали.

В планах — открытие групп раннего развития (от полутора до трех лет), адаптационных групп совместного пребывания детей и родителей, лингвистических и логопедических групп, групп кратковременного пребывания.

На прилегающей к новому корпусу территории разместили спортивные и игровые площадки, а также площадки для отдыха и сдачи нормативов ГТО. Кроме того, в новом корпусе планируется реализация проекта «Московское долголетие».

Первых учеников и дошколят новый корпус кадетской школы № 1784 принял 9 января этого года.