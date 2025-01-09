Самолет разбился на пляже в Бразилии

На борту находились пять человек.

Бизнес-джет Cessna Aircraft разбился при посадке в аэропорту Убатуба в Сан-Паулу, сообщает MailOnline.

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил ограждения, после чего взорвался на городском пляже. На борту находились пять человек.

В результате происшествия погиб пилот воздушного судна. По предварительным данным, четырем пассажирам удалось спастись. Ранения также получили люди, которые находились на пляже — они были госпитализированы.

По предварительной информации, причиной крушения самолета могли стать плохие метеоусловия и мокрая от дождя воздушно-посадочная полоса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина на борту самолета, следовавшего из Нижнекамска в Москву, заявил, что у него с собой два взрывных устройства. По предварительным данным, мужчина совершил нападение с ножом на одну из пассажирок. Состояние пострадавшей уточняется. Известно, что пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения.