Собянин рассказал, какие станции метро откроются в Москве в ближайшие годы

Согласно стратегии развития к 2030 году в Москве планируется построить около 40 новых станций метро. Восемь из них открылись для пассажиров в 2024-м. Об этом столичный мэр Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

«На карте московского метро появилась новая Троицкая линия, а на Сокольнической ветке добавилась еще одна станция. С открытием станции “Потапово” добираться до центра города стало удобнее 50 тысячам жителей Новой Москвы», — написал Сергей Собянин.

В сентябре 2024 года на День города открылось движение на первом участке Троицкого радиуса между станциями «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». В будни пассажиры совершают на ней около 35 тысяч поездок.

Уже завершено благоустройство улицы Миклухо-Маклая, на которой расположены Российский университет дружбы народов и новая станция метро. Около станции метро «Тютчевская» специалисты привели в порядок тротуары, обновили асфальт на проезжей части, сделали стоянку автомобилей на главной площади поселка Завода «Мосрентген», а также благоустроили зеленую зону недалеко от станции метро.

В Москве продолжится строительство Рублево-Архангельской линии метро. Первые станции планируется открыть в 2026 году. Строительство станции «Достоевской» — первой на Кольцевой линии за 70 лет — идет полным ходом. В планах завершить работы в 2030-м.

Кроме того, специалисты начнут сооружать «Гольяново» — новую конечную станцию на восточном участке Арбатско-Покровской линии. Работы должны завершить в 2028 году. А в 2025-м продолжится проектирование будущей Бирюлевской линии. Планируется, что на линии будет 10 станций.

В 2024 году открылся новый московский городской вокзал Митьково третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3), были благоустроены территории около станций Санино, Кокошкино и Поклонная МЦД-4.

Открыт южный вестибюль московского городского вокзала Лианозово, интеграционный вестибюль между МЦД-1 и МЦД-4 на Белорусской, северный вестибюль с выходом к Мукомольному проезду на вокзале Москва-Сити МЦД-4. Завершено строительство вестибюля через улицу Ленина на московском городском вокзале Зеленоград — Крюково МЦД-3, и открыт пандусный выход из перехода под железной дорогой. Уникальным пролетным строением завершена интеграция с метро Кутузовской МЦД-4, а для интеграции диаметра с Москва-Сити МЦК построен новый вестибюль.

«В 2024 году выполнили первый этап работ по улучшению пешеходной и транспортной доступности городских вокзалов Серп и Молот и Беговая. В этом году завершим благоустройство прилегающих к ним территорий в рамках второго этапа», — заключил мэр Москвы.