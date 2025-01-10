«Ей нужна помощь»: пропавшую в Турции россиянку Лауру Писаренко смогли найти

Туристке требуются услуги медиков.

Пропавшую в Турции 23-летнюю россиянку Лауру Писаренко смогли найти. Об этом сообщает издание KP.RU со ссылкой на родственников туристки.

Родные Лауры заявили, что смогли отыскать Писаренко спустя десять дней после пропажи. Она находится в депортационном центре, где и была изначально. Однако девушка оказалась не в порядке.

«Туда допустили адвоката. Проблема в том, что она сейчас находится в не совсем адекватном состоянии. Ее задержали как раз из-за одного из таких инцидентов [из-за психического заболевания — прим.ред]. Однозначно ей нужна медицинская помощь, но пока что ей не предоставили ее, не предложили госпитализацию в стационар», — пояснили родственники Лауры.

Фото: ВКонтакте/Лаура Писаренко/id584076240

Писаренко пропала в Стамбуле в канун Нового года. Девушка приехала в Турцию, чтобы отметить свой день рождения 30 декабря. Тогда Лауру и видели в последний раз. Известно, что россиянка потеряла свой паспорт. Она обратилась в консульство, где девушку задержали для депортации. Но выяснили, что с визой все в порядке и причин для того, чтобы выслать россиянку из Турции, нет.

После этого связаться с Писаренко родным не удалось. Через несколько дней родственники начали поиски. А также просили интернет сообщество о помощи среди тех, кому может быть что-то известно о пропавшей.

Они пояснили, что у Лауры бывают провалы в памяти и приступы, когда поведение девушки становится неадекватным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что тело пропавшего после нападения в Грузии россиянина нашли в реке.