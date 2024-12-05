Путин: в РФ ликвидировано 242 объекта накопленного вреда окружающей среде

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Евгения Романова
Евгения Романова 23 0

В том числе убрали почти 160 свалок.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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В десятках регионов России ликвидировано более 240 объектов накопленного вреда окружающей среде, включая 157 свалок. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

«В рамках национального проекта „Экология“ в 60 регионах ликвидировано 242 объекта накопленного вреда окружающей среде. В том числе 157 крупных свалок, которые в прямом смысле слова отравляли жизнь людям», — сказал глава государства.

Территория, где находились такие объекты, рекультивирована. Однако, подчеркнул президент, впереди еще много работы.

В ноябре сообщалось, что в Крыму хотят очистить полуостров от десятков мусорных полигонов, представляющих серьезную угрозу здоровью людей и экологии. В рамках федеральной программы в регионе возводятся сразу несколько современных комплексов, где бытовые отходы будут сортировать и перерабатывать. Он рассчитан на сортировку 500 тысяч тонн мусора в год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев осмотрел Нижегородскую станцию аэрации. Вице-премьер заявил о недопустимости затягивания сроков реконструкции объекта, которые уже существенно отстают от графика.

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