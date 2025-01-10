В Черном море произошел новый выброс мазута из танкера

Меры по локализации разлива нефтепродуктов принимают специалисты Морспасслужбы.

Выброс нефтепродуктов произошел с кормы танкера «Волганефть-239», которую после крушения в Керченском проливе выбросило на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Уточняется, что выброс из задней части затонувшего судна обнаружили мониторинговые группы. Масштаб повреждений выясняют специалисты Морспасслужбы, которые сейчас работают на танкере и принимают меры по локализации разлива. Содействие оказывает оперштаб.

Крушение танкеров в Керченском проливе

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239 в Керченском проливе произошло 15 декабря 2024 года. Сильные штормовые волны буквально переломили судна пополам. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Позднее в пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что в акваторию Черного моря после крушения танкеров попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. По словам специалистов, эта цифра значительно меньше первоначальной оценки ЧП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством назвал недостаточными меры по минимизации ущерба от крушения танкеров в Черном море. Глава государства поручил создать штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации на месте разлива мазута с привлечением руководителей и ответственных работников из федеральных министерств и ведомств.