«Мама все слопала»: панды Катюша и Диндин не поделили морковь и попали на видео

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале продолжает делиться кадрами из жизни панды Катюши и ее родителей — Диндин и Жуи. В этот раз Акулова опубликовала видео, на котором мама не поделилась вкусняшкой с детенышем.

На коротком видеоролике животное с удовольствием поедает лакомство, не обращая внимания на Катюшу.

«Вот же, вот тут что-то вкусненькое лежало! То ли морковка, а может яблочко. Или нет, кейк лежал!», — пишет Светлана от лица младшей панды.

Видео набрало уже более 10 тысяч просмотров. Подписчики оставляют под ним поддерживающие комментарии:

«Ребенок голодный спать ложится»,

«Маме Дине надо порции вкусняшек увеличить»,

«Катюша, подрастешь — все вкусняшки твои будут!».

Панду Катюшу Диндин родила 30 августа 2024 года. Она стала первым малышом большой панды, появившимся на свет в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал о передаче в Московский зоопарк двух малайских медвежат.