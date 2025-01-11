США передали Украине сотни тысяч снарядов и ракет за последние месяцы

США за последние несколько месяцев передали Украине сотни тысяч разнообразных боеприпасов и сотни бронемашин. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого Дома по итогам беседы действующего президента США Джо Байдена и президента* Украины Владимира Зеленского.

«За последние несколько месяцев Соединенные Штаты поставили (Украине — Прим.ред.) сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные средства», — говорится в документе.

Также в ходе разговора фигурировал «всеобъемлющий санкционный пакет» против «российского энергетического сектора». В ходе разговора Зеленский выразил признательность за оказанную помощь. Байден же подчеркнул важность той поддержки, которую оказывают Штаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США поддержали Украину в ее решении остановить транзит российского газа через ее территорию в страны Европы.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти