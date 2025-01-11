«Зима в Москве»: Собянин рассказал, как в столице прошли новогодние каникулы

В новогодние каникулы гостями главного столичного праздника стали 8,8 миллиона человек. Об этом в своем блоге рассказал столичный мэр Сергей Собянин.

«В парках, на фестивальных площадках, катках, на ВДНХ, в кинопарке „Москино“ и Маркете Волшебства на Болотной площади, на улицах и бульварах прошло 8,5 тысячи мероприятий для детей и взрослых: мастер-классов, концертов, экскурсий и даже лекций, и многое другое», — добавил он.

Гости фестиваля «Путешествие в Рождество» катались на коньках, играли в керлинг, а еще отправили более 95 тысяч поздравительных открыток в павильонах Почты России. А для участников специальной военной операции и ребят из новых регионов в домиках добра проекта «Москва помогает» собрали 4,2 тысячи подарков.

В столичных парках гости пели и танцевали, слушали симфоническую музыку и погружались в настоящую сказку. Участники конкурса «Мандарин» в московских парках очистили около 950 кг мандаринов. А на гастрофестивале «Вкусные Морозы» съели больше 14 тысяч пирожков, чебуреков и хинкали.

Настроение зимней сказки в парках и скверах столицы создали полсотни ледяных и световых скульптур фестиваля «Снег и лед в Москве». Более 25 тысяч человек прокатились в новогодние каникулы на горках «Ледяного замка чудес» в парке искусств «Музеон». А в Саду имени Баумана гости фестиваля сыграли 11 тысяч мелодий на ледяных инструментах.

Почти 5 тысяч квадратных метров на фасадах зданий в центре Москвы превратились в «волшебные порталы» фестиваля «Город света». Каждый вечер в них появлялись Карлсон, Снежная королева, Дед Мороз, Жар-Птица и другие знакомые с детства персонажи.

ВДНХ приняла гостей со всей страны — от Камчатки до Севастополя. Красочные театральные шествия, танцевальные и цирковые представления, ночные катания и утренние зарядки, экспозиции Третьяковской галереи в павильоне № 1 «Центральный» и Музея героизма привлеки даже больше гостей, чем в прошлые новогодние праздники — 1,2 млн человек. На канатной дороге прокатились 89,5 тысячи человек.

Шумно и весело было и на Воробьевых горах у Московского дворца пионеров. Для взрослых и детей ежедневно работали кинокаток и горки для тюбинга.

Гости кинопарка «Москино» смогли принять участие в постановочных съемках и фотосессиях, пройти квест «Фабрика Деда Мороза» и рассказать более 10 тысяч стихотворений главному зимнему волшебнику.

Маркет волшебства на Болотной площади предложил шесть тематических павильонов с продукцией московских предпринимателей, а еще здесь курсирует волшебный поезд и открыт каток.

Гостей «Зимы в Москве» привлекали не только угощения, но и спортивные мероприятия. Более 1,7 тысячи Дедов Морозов участвовали в 5-километровом забеге на «Лужниках». А еще здесь катались на сноубордах и лыжах, играли в снежный дартс и бегали на снегоступах.

На 46 площадках в округах и на 110 катках с искусственным льдом ежедневно проводилось в среднем 150 мероприятий в день: игры, постановки, конкурсы и другие развлечения для всей семьи.

В Бутовском лесопарке проводился мастер-класс по лыжам для детей, а на катке стадиона «Авангард» мастер-классы по катанию на льду и новогодняя елка.

На Елку Мэра Москвы в Гостином дворе пришли более 70 тысяч зрителей. Здесь можно было не только посмотреть представление «Москва взрослых детей», но и погулять по улочкам Детствограда, попасть на Веранду неспешного времени, заглянуть на Детскую танцевальную площадку, в Телевизионную студию «Ёлка ТВ» и оказаться в Академии моды, а также скатиться с гигантской светящейся горки.

Центром празднования стала 11-метровая ёлка, украшенная мягкими игрушками. А новогоднее настроение создавали артисты, танцоры, эквилибристы и аниматоры в фойе.

Про подарки тоже не забыли — в общей сложности детям вручили около 50 тонн сладостей и семейную развивающую игру, чтобы праздник вспоминался во время совместного семейного досуга.

Юных гостей из ДНР и ЛНР Дед Мороз принимал в усадьбе в Кузьминках.

Главный московский планировщик отдыха и путешествий RUSSPASS предложил новую игру с дополненной реальностью, с помощью которой пользователи более 175 тысяч раз поймали мультяшек на площадках проекта «Зима в Москве» и в других интересных места города. А само приложение RUSSPASS скачали и обновили более 86 тысяч раз.

«Новогодние каникулы закончились, но „Зима в Москве“ продолжается. Площадки ждут гостей!», — заключил Сергей Собянин.