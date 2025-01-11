«Надень нижнее белье, прошу»: Шура озаботился мужским здоровьем SHAMAN

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 1 743 0

Певец Шура попросил SHAMAN носить нижнее белье

Шура дал ценный совет SHAMAN

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Певец прошел через похожий опыт в свое время и решил предостеречь коллегу.

Певец Шура призвал народного артиста РФ Ярослава Дронова (SHAMAN) наконец начать носить нижнее белье. Об этой щепетильной теме зашла речь во время подкаста «Черное/Белое», где Шура стал гостем.

«SHAMAN, чисто от меня: надень нижнее белье, я тебя прошу. Без трусиков в кожаных штанах писька преет!» — умоляет артист.

Певец уточнил, что говорит это из добрых побуждений, так как прошел через такой опыт сам в свое время.

В прошлом году SHAMAN сделал неожиданное признание, удивившее всю страну: оказывается, артист не носит нижнее белье. Более того, он даже «не понимает его концепцию».

После этого заявления появилось огромное количество шуток на эту тему в сети. Было ли это таким своеобразным пиар-ходом со стороны артиста — неизвестно, но внимание к персоне Ярослава Дронова стало только больше, а количество фанаток, похоже, увеличилось в разы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Басков показал переписку с Рудиным после скандала на ТВ. Конфликт знаменитости и врача начался на музыкальном шоу, где оба принимали участие.

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