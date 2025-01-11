Театр Чехова назвал дату и место прощания с Евгенией Добровольской

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Народная артистка России скончалась 10 января после тяжелой болезни.

Театр Чехова сообщил о месте и дате прощания с Евгенией Добровольской

Фото: ИЗВЕСТИЯ/PAVEL BEDNYAKOV/Павел Бедняков

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Прощание с умершей накануне народной артисткой РФ Евгенией Добровольской пройдет 14 января на Основной сцене МХТ имени Чехова. Об этом сообщили в пресс-службе театре.

Уточняется, что после церемонии прощания актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Накануне стало известно, что советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, народная артистка РФ Евгения Добровольская скончалась на 61-м году жизни. Трагическую новость озвучили в театре Чехова, отметив, что в последние годы актриса боролась с тяжелой формой онкологического заболевания.

Евгения Добровольская родилась 13 июля 1963 года в Москве. С самого детства проявляла интерес к сценическому искусству и решила посвятить жизнь театру. В 1987 году окончила ГИТИС и была принята в МХАТ имени Горького, затем служила в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова и «Современнике-2». С 1991 года до последних дней была актрисой МХТ имени Чехова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кому достанется имущество Евгении Добровольской.

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