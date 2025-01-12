«Внешние и внутренние вызовы»: какие приоритетные задачи стоят перед органами прокуратуры сегодня

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Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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В воскресенье, 12 января, надзорное ведомство отмечает 303-й день рождения.

Спецоперация, как мы уже не раз отмечали, вывела на передний край новую плеяду героев. Людей, которые в это время очень нужны стране. Мужчин, на которых уже ориентируется молодежь. Один из них — Андрей Григорьев, ефрейтор 39-й отдельной мотострелковой бригады. Указом президента РФ Владимира Путина ему было присвоено звание Героя России. В январе имя его узнала вся страна, а кадры увидел весь мир. На камеру был запечатлен рукопашный бой Григорьева с боевиком ВСУ. Тяжелый, долгий поединок, в котором наш боец одержал победу.

Но видео это ценно не только жесткой сценой реальной схватки на ножах, но и тем, что в конце боя украинский и российский военные общались — без ненависти, с уважением, на русском языке. Сам ефрейтор Григорьев в самой этой схватке не видит ничего особенного. Дело в том, что он еще потом шесть дней провел в тылу врага, устраивая диверсии. В частности, подорвал бронемашину, уничтожил склад, отбил несколько атак противника. И при нем, как талисман, был тот самый нож, привезенный из родного Улуса.

На тех территориях, что потом и кровью освобождают наши бойцы, начинается колоссальная работа — это восстановление зданий, территорий, но не менее важное — установление закона и порядка. За этим следит прокуратура. В воскресенье, 12 января, надзорное ведомство отмечает 303-й день рождения. Президент направил поздравление действующим и бывшим сотрудникам прокуратуры.

«Генеральной прокуратуре и ее территориальным органам нужно уделить особое внимание решению проблем граждан в Донбассе и Новороссии, Курской области и в других наших регионах, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Надо продолжать работу по интеграции Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое пространство России», — сказал президент России.

В особом приоритете сейчас — соблюдение прав и свобод участников СВО и членов их семей. Слаженнее идет работа в тех регионах, где прокуратура установила взаимодействие с фондом «Защитники Отечества». Общественники разъясняют, что положено ветерану или его семье, прокуратура — следит, чтобы все положенное доставалось, причем в срок. В одной только Московской области за минувший год по такой схеме было более четырех с половиной тысяч обращений.

«Ключевые проблемы, с которыми мы обращаемся и которые, как мне представляется, у нас получается решать, — это обеспечение техническими средствами реабилитации, адаптация жилых помещений для нужд раненых участников СВО и ветеранов боевых действий, это помощь и прежде всего социальная поддержка», — сказал прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Глава ведомства, подводя итоги работы, подчеркнул то особое время, в котором приходится работать. Сам Игорь Краснов, например, оказался под санкциями Канады после того, как потребовал выдачи нацистского преступника Гунько. Того самого, которому рукоплескали президент Украины Владимир Зеленский и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо. При этом со многими странами Запада по политическим мотивам было приостановлено нормальное взаимодействие по уголовным делам, например, по выдаче преступников.

В то же время с дружественными странами взаимодействие налаживается. Так, в России, председательствовавшей в БРИКС, прошёл прокурорский саммит, куда приехали коллеги из Китая, Египта, Ирана, Бразилии, Индии и так далее.

«Сегодня мы вместе со страной проходим испытания на прочность, отвечая на внешние и внутренние вызовы. Делаем все возможное для укрепления единства государства и сплоченности нашего общества. В минувшем году продолжены масштабные надзорные мероприятия по защите прав и свобод граждан, восстановлению публичных интересов», — отметил Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Краснов поздравил коллег с профессиональным праздником.

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