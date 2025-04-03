«Стала хладнокровной»: певица Наталья Соловей о подходе к дружбе

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 119 0

Певица Наталья Соловей: в приятельских отношениях не нужно ожидать шагов в ответ

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жизненный опыт повлиял на многие взгляды исполнительницы.

Певица Наталья Соловей долгое время верила в дружбу, однако совсем недавно разочаровалась в этом виде взаимоотношений. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru на дне рождении и годовщине свадьбы исполнительницы Милены Дейнеги она поделилась своим опытом.

Телеведущая пояснила, что от приятелей не следует ожидать ответных действий на поступки, которые совершаются для них.

«В дружбе обязательное условие, если вы не хотите быть в одиночестве, — не проецировать свои ожидания на человека», — сказала она.

По словам Соловей, при длительных эмоциональных переживаниях о реакции друзей может наступить как собственное разочарование, так и конец общения с дорогими вам людьми.

«Такое бывает, что люди могут не оправдать ваши ожидания. Вы будете расстраиваться, из-за этого отношения могут закончиться», — добавила Наталья.

В настоящий момент из-за негативного жизненного опыта Наталья стала с большей эмпатией подходить к общению.

«Я научилась воспринимать людей такими, какие они есть. Стала более хладнокровной», — пояснила она.

Однако певице по-прежнему хочется быть понятой и услышанной. Она ожидает теплого подхода от тех, с кем поддерживает контакт.

«Хочется, чтобы тебя безусловно полюбили, чтобы ты был ценным для человека», — заключила собеседница.

Ранее, писал 5-tv.ru, Наталья Соловей пожаловалась на абьюзеров.

+6° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
84.55
-0.32 91.20
-0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

10:34
«Боже, никогда»: почему Гузеева не хотела вести «Давай поженимся»
10:22
Жительница Херсонской области задержана за переводы денег ВСУ
10:11
Михаил Ефремов выходит на свободу: на каких условиях актера отпускают домой
10:02
Течет грязная вода или отключили газ: куда жаловаться на коммунальщиков
9:52
Без окон, без дверей: в РФ массово жалуются на качество квартир в новостройках
9:41
«Стала хладнокровной»: певица Наталья Соловей о подходе к дружбе

Сейчас читают

Хаб альтернативного газа для Юго-Восточной Европы наращивает импорт российского
«Не знаю, что с шевелюрой: как Евгений Цыганов будет выглядеть в старости
Время чайку пошвыркать с брусничкой: как снимали «Любовь и голуби»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп