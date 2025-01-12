Это страшно: продюсер Дворцов бьет тревогу из-за состояния Седоковой в больнице

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 66 0

Продюсер Дворцов: Седокова до сих пор находится в больнице

Это страшно: продюсер Дворцов бьет тревогу из-за состояния Седоковой в больнице

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Все ближайшие концерты певицы отменены.

Состояние певицы Анны Седоковой, которая попала в больницу с нервным срывом после смерти ее бывшего супруга баскетболиста Яниса Тиммы, остается тяжелым. Об этом в беседе с aif.ru рассказал продюсер Сергей Дворцов.

«Сегодня я стою горою за Анну Седокову. Мы коллеги. Я видел эту пару. Анна правда любила Яниса. Что сегодня творится с Анной — страшно. Она до сих пор находится в больнице с нервным срывом. Все ее концерты на ближайшие месяцы отменены», — поделился мужчина.

Смерть Яниса Тиммы

Бездыханное тело бывшего мужа Седоковой обнаружили в хостеле в центре Москвы в ночь на 17 декабря. Как сообщил источник 5-tv.ru, 32-летний Тимма покончил с собой.

Незадолго до трагедии, 9 декабря, Тимма и Седокова официально развелись. В браке они прожили четыре года, в течение которых неоднократно расставались и мирились. Осенью певица объявила, что решила поставить точку в любовной истории с баскетболистом. Спортсмен пытался сохранить брак, но эти попытки оказались тщетными. Скандал и раздел имущества бывшие возлюбленные устраивать не стали. Более того, среди поклонников пары ходили слухи об их примирении.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Латвии возбуждено уголовное дело по факту смерти Яниса Тиммы.

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